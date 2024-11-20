Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'etki ajanlığı' mesaisi: Torba yasada 'etki ajanlığı' hazırlığı /20 Kasım 2024 22:49

AKP'de 'etki ajanlığı' mesaisi: Torba yasada 'etki ajanlığı' hazırlığı

Kamuoyunda ‘etki ajanlığı’ olarak bilinen yeni casusluk suçu düzenlenmesi, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkan vekilleri ve meclisteki diğer partilerin temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmede yeniden değerlendiriliyor. AKP Grubu, casusluk ile ilgili düzenlemeyi torba kanuna eklemeyi planlıyor.

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen 16. maddenin Noterlik Kanunu Teklifi'nden tamamen çıkarılmasına karar verilmişti.

AKP tarafından 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içinde yer verilen ve eleştirilen 'Etki Ajanlığı' tepkilerin ardından geri çekilmişti. Maddenin eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

AKP VE CHP YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Muhalefetin itirazları sonucu Noterlik Kanun Teklifi’nden çıkarılan ‘etki ajanlığı’ maddesinin AKP ve CHP arasında yeniden değerlendirileceği açıklandı.

AKP’li Özlem Zengin, Saadet Partili Bülent Kaya, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Gelecek Partisi’nden İsa Mesih Şahin ve DEM Parti’den Sezai Temelli, casusluk düzenlemesine ilişkin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, odasının karşısında bulunan Genel Sekreterliğe ait toplantı salonunda görüşme yapıyor.

Bu toplantıda casusluk suçlarına ilişkin maddeyi tekrar düzenliyorlar. Üzerinde uzlaşma sağlanabilirse, halen TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan, dahili memurları kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin eklenmesi planlanıyor.

TORBA YASAYA EKLEMEYİ PLANLIYOR

Genel kurulda torba kanun görüşülürken AKP grubu bir önerge vererek casuslukla ilgili düzenlemeyi de bu kanuna eklemeyi planlıyor.

“AN İTİBARİ İLE GERİ ÇEKİLDİ”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesinin geri çekildiğini şu ifadeleri kullanarak duyurmuştu: Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibarı ile geri çekildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de 'etki ajanlığı' mesaisi: Torba yasada 'etki ajanlığı'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:15