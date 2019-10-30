AKP'de üst düzey istifa

Temmuz ayından beri eski bakan ve milletvekillerinin istifaları ile sarsılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) bu defa partinin üst düzey yöneticilerinden bir isim istifa etti.AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti.Yeneroğlu istifa kararını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında açıkladı.Yeneroğlu, 2-3 yıldan beri parti içerisinde birçok huzursuzluklar yaşadığını, özellikle insan hakları ve demokraside geriye gidildiğini hem parti içinde hem de kamuoyuyla paylaştığını söyledi.İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması konusunda partinin gerekli kurullarında eleştirilerini paylaştığını, son iki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına rahatsızlıklarının karşılık bulmadığını, düzelmeyeceğini düşündüğü için son MKYK'ya katılmadığını söyledi.









ERDOĞAN "MKYK'DA İSTİFA ETSİN" DEDİ





Yeneroğlu "Bugün partimizin genel sekreteri Fatih Şahin beni genel merkeze davet etti, bu görüşmede gerekçelerimi ilettim. Sayın Genel Sekreter dostane bir ortam içerisinde bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede konunun MKYK’da da konuşulduğunu, Erdoğan’ın partiden istifa etmemi istediğini bildirdi. Bu görüşme üzerine Ak Parti’den istifa ettim." dedi.





"İstenmediğim yerde kalmam mümkün olmadığı gibi ilkelerim itibariyle de istifa kararı aldım." diyen Yeneroğlu, "Yaptığım eleştirilerin partimin çok büyük ekseriyetinin paylaştığına adım kadar eminim. Türkiye’nin geleceği noktasında haklı endişeleri paylaştığını biliyorum." diye konuştu.







“MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDEBİLİRİM ZATEN”





Yeneroğlu, AKP'den istifa eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere geçip geçmeyeceğine dair soruya üzerine, "Ben siyasetin yatay bir noktaya çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu siyasetin içerisinde olurum olmam bununla ilgili kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim zaten. Bu konuyu önümüzdeki günlerde düşüneceğim." ifadelerini kullandı.





Eski AKP’li başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürüyor. AKP’nin eski lider kadrosundan Abdullah Gül ve Ali Babacan da parti kurma çalışmalarına hız verdi.





Kurulacak iki yeni partiye, AKP’den istifa eden milletvekillerinin katılacağı iddia edilmişti. AKP’den istifa eden milletvekili Yeneroğlu’nun da Meclis’te bağımsız olarak mı kalacağı, yoksa kurulacak yeni partilere mi dahil olacağı şimdilik belirsiz.





Ancak Yeneroğlu yeni partilere kapıyı tamamen kapatmadı.

AKP'NİN HUKUK CİNAYETLERİNİ SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİYORDU



Yeneroğlu bir süredir sosyal medya hesabında AKP'nin hukuk ihlallerine yönelik ağır eleştiriler yöneltiyordu.



Yeneroğlu iki gün önce de AKP tarafından 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile yayımlanan Kanun Hükmünde Kararmanme (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve 16 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden polis memuru Zekeriya Altunok'un şehit düşmesi üzerine bir tweet atmıştı.



Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın Altunkaynak'ın maruz kaldığı haksızlıkları konu edindiği makalesini ilave ettiği tweette, "Bir kişinin bile haksız yere mağdur edilmesi küçük kıyametimiz olması gerekirken bir hukukçu olarak adım kadar eminim ki on binlerce insan haksız yere cezaevinde ve/veya ihraç edilmiş. Artık hukuksuzluklar kanıksandı, vicdanları köreltti, toplumu kemiriyor." ifadelerini kullanmıştı.