AKP'de Genel Başkanlık da yapan Davutoğlu: Yolsuzluk çarkı vardı, ben bulaşmadım

Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında AKP’den ayrıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyalogu paylaştı. Davutoğlu, Erdoğan’a ‘artık herkes herkes aleyhine trol çetesi tutacak’ dediğini anlatırken son konuşmasında Erdoğan’a partiye fitne tohumu atıldığını söylediğini aktardı.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV 5’te katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. AKP’den ayrıldığı gün Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı paylaşan Davutoğlu, “Ayrıldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı’na dedim ki, yaptığınız bu müdahale ile öyle bir fitne tohumu atıldı ki partiye, artık herkes herkes aleyhine trol çetesi tutacak, birbirinin aleyhine çalışacak” dedi.





Davutoğlu konuşmasında AKP’de söylediği olayların yaşandığını işaret ederek “Öyle oldu, hepsinin trol çeteleri var birbirilerine karşı kullandıkları, özellikle Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasında. Ama ne oldu? Berat Albayrak Instagram’dan, kayınpederine bile haber etmeden istifa etti. Soylu halen Peker’in sorularına cevap vermiyor” diye ekledi.





Katıldığı programda AKP döneminde yaşadıklarına da değinen Davutoğlu, “Çarkın içine alıp öğütemediler, çarkın dışında kaldığım için suçlayamadılar. Çarkı kıracağımı da gördüler” dedi.





“Sayın Binali Yıldırım, Sayın Soylu gibi kendilerini AK Parti genel başkanlığına hazırlayıp da hevesleri kursağında kalan, benim artan popülaritem yüzünden bu hedeflerine ulaşması mümkün olmayanların ihtirasları vardı” diyen Davutoğlu, AKP’ye ilişkin olarak ‘Bir çark vardı, Reza Zarrab’ından, yolsuzluklarından, imar rantlarından, 5 müteahhitten, ordan burdan oluşan… Ben bu çarkın tümüyle dışındaydım. Hiçbir yerde bu çarkın ufak bir dişlisine bile beni sokamadılar” dedi.





GENEL BAŞKANDI, NİYE MÜDAHALE ETMEDİ?





Davutoğlu'nun, bir süre Genel Başkanlık yaptığı partinin o dönem dahil birçok hukuksuzluğun merkezi olduğunu kabul etmesi, ancak kendisinin de buna müdahale etmemesi, üstelik yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklama yapması tuhaf bulunuyor.