Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de gergin bekleyiş: Değişiklikler sadece parti yönetimiyle sınırlı kalmayacak! /01 Aralık 2024 10:26

AKP'de gergin bekleyiş: Değişiklikler sadece parti yönetimiyle sınırlı kalmayacak!

Kongre sürecinin başladığı AKP’de değişim beklentisi de sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün il kongresinde yaptığı konuşmada da işaretini verdiği kadro değişimi ile sadece parti yönetimi ile sınırlı kalmayabilir. İddiaya göre değişim sadece parti yönetimini değil kabine ve meclis grubunu da etkileyecek.

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AKP’nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci geçtiğimiz eylül ayı sonunda başlatıldı. 12 Ekim'de başlayan ilçe kongreleri tamamlanmaya devam ederken ilk il kongresi de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

DEĞİŞİM SADECE AKP YÖNETİMİYLE SINIRLI KALMAYACAK
AKP’nin büyük kongreyi mayıs ayında yapması bekleniyor. Ancak 31 Mart seçim yenilgisinin ardından büyük değişim beklentisi bulunan AKP’de, sadece parti yönetimi değil eşzamanlı olarak kabine ve Meclis grup yönetiminde de değişim bekleniyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP'Li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimden bu yana partinin çeşitli kademelerinden yöneticileri ve milletvekilleri başta olmak üzere yüzlerce kişiyi dinlediğini, raporları okuduğunu ifade eden bir partili, kişilerin değil, kişilerle birlikte bir paradigma değişiminin şart olduğunu, hazırlığın da bu yönde olduğunu gösteren işaretler bulunduğunu dile getirdi. Beklenen üçlü değişimin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarını da etkileyebileceği iddiası kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

ERDOĞAN’DAN DEĞİŞİM MESAJI
Erdoğan, 8. Olağan Kongre süreci kapsamında gerçekleştirilen AKP Kahramanmaraş İl Kongresi’ne katılmıştı.çBurada yaptığı konuşmada AKP içerisinde yaşanacak olan kadro değişimine dair de sinyaller vermişti. Erdoğan “Eksiklerimizi tamamlayacak hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş başka bir parti göremezsiniz. Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan siyasi hareketiz. Kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir millete hizmet sevdamız değişmez. Kadrolar değişir devletimize, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez” İfadelerini kullanmıştı.
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