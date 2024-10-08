Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de gündem 'parti tabanında çözülme' /08 Ekim 2024 08:42

AKP'de gündem 'parti tabanında çözülme'

31 Mart’ta yapılan son yerel seçimlerde AKP ilk kez ikinci parti konumuna gerilemişti. Seçim sonrasında da AKP içinde ve tabanında “çözülmelerin olduğu” değerlendiriliyor.

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Parti kurmayları, 2025 yılında yapılacak olağan kurultay ile yönetim kadrolarında yapılacak değişim ile birlikte “bu çözülmenin son bulacağı” değerlendirmelerini yaparken artan enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere “yargı, eğitim, sağlık” alanlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin de parti tabanında “giderek tepki topladığı” ifade ediliyor. AKP seçmeninde görülen çözülmenin YRP gibi milli görüş geleneğini sürdürmek isteyen partilere doğru evrildiği belirtildi.

‘YENİDEN GÜVEN TESİSİ’
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin geçen günlerde “birleşeceği” tartışılmıştı. Ancak her iki partide somut bir birleşme olmazken görüşmelerin sürdüğü de ifade ediliyor. Diğer partilerin politikalarını da masaya yatıran AKP, parti tabanındaki “kopuşlar için de bazı hamlelerin yapılması gerektiğini” vurguluyor. Bu nedenle başta milletvekilleri olmak üzere parti yöneticileri ve teşkilatlarının “yurttaşların sorunlarının çözümüne yönelik birtakım projeler ortaya koymaları” istenirken, en başta da “parti tabanında AKP’ye olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerekliliğinin” altı çiziliyor. Ancak yurttaşların “AKP’ye yeniden güven duyabilmesi için iç politikada da birtakım adımlar atılmasının önemi vurgulanıyor.” Bu nedenle AKP iktidarının sadece ekonomi alanında değil yargı, sağlık, eğitim gibi alanlarda da “yeni reformların yaşama geçirilmesi gerekliliği, aksi halde parti tabanındaki çözülmenin daha da büyüyeceği ve seçmenin tercihinin merkez sağda oluşan boşluğu doldurabileceğini düşündüğü partilerden yana olacağı” kaydediliyor.


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