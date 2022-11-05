Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de HDP krizi büyüyor /05 Kasım 2022 13:48

AKP'de HDP krizi büyüyor

İktidarın 'terörist' diye nitelediği HDP ile aynı karede olmasına hem siyasilerden hem de kamuoyundan tepki geldi.

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CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti.

AKP'nin, her fırsatta 'terör örgütüyle işbirliği' argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası HDP'yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.

Bozdağ ve beraberindeki AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’la görüşmesi AKP içerisinde de kriz çıkardı.

PARTİ İÇİNDE HDP UYARISI
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" sözleriyle AKP'ye seslendi.

METİNER: AK PARTİ KARAR VERMELİ...
Metiner, söz konusu ziyaretin parti için 'sıkıntı' oluşturacağını ifade etti.

Metiner'in paylaşımı şu şekilde:

"BUNDAN SONRA HDP’YE DAİR SÖYLENECEK HER SÖZ..."
"HDP’yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP’ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek"

“AK Parti karar vermeli” diyen Metiner, “HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli” ifadelerini kullandı.

TAYYAR DA DEVREDE
AKP'nin 'siyasi terörist' diye suçladığı HDP ile uzun zaman sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirmesine bir eleştiri de AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

"PKK’NIN SİYASİ UZANTISI VE KAPATILMASI GEREKEN BİR PARTİYSE, ONLARLA NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ? "
Tayyar, Metiner'in paylaşımını alıntılayarak "Kesinlikle. AK Parti, HDP’ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK’nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.
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