AKP'de iç savaş ayyuka çıktı! Vekiller birbirine girdi

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ildeki ziyaretleri sırasında yaptığı çıkışlara parti içerisinde tepkiler yağdı. AK Partili bir diğer Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Bakara suresinden bir ayet paylaşarak gönderme yaptı ve şunları söyledi:









"Bu davayı şahsi ihtirasları için kullanan, egolarını tatmin etmeye çalışan, başkalarıyla olan hesabını dava adı altında görenler, teşkilatların içinde, belediyelerde hatta ve hatta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz arasında ikilik çıkaranlar, bilin ki bu kutlu dava sizi çarpacaktır. Buna olan inancım tamdır.



