Samanyolu Haber /Politika / AKP'de iki isim daha istifa etti /11 Kasım 2019 16:41

AKP'de iki isim daha istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) istifalar devam ediyor. AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek ve AKP Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal bugün istifa etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "Bir kısım istifalar olacak." sözlerinin mürekkebi kurumadan iki önemli isim AKP'den istifa etti. 

AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek görevinden ayrıldığını şahsi Twitter hesabından duyurdu. Amasya AKP Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.

Ünek, 2015 yılında Amasya İl Başkanı olarak seçilmişti. 

İSMİ DAVUTOĞLU İLE ANILAN İSİMLER TASFİYE EDİLECEK

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlık yaptığı 2014 yılı ağustos ayı ila 2016 yılı mayıs ayı arasında göreve gelen isimlerin parti teşkilatlarından tasfiye edilmesi için talimat verdiği iddia ediliyor. 

Davutoğlu ekibinden geriye kalan isimlerin tasfiyesinin 2020 yılı başında yapılacak olağan genel kurula kadar bitirileceği belirtiliyor. 
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