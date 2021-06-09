Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'de iki isimden Soylu'ya karşı iki kritik hamle' /09 Haziran 2021 13:42

'AKP'de iki isimden Soylu'ya karşı iki kritik hamle'

Soylu'nun çıktığı canlı yayınlarda hedef aldığı iki AKP'li Efkan Ala ve Selami Altınok'un bu duruma tepki gösterdiği ve parti içinde üst düzey yöneticilerle görüşme yaptıkları iddia edildi.

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Sedat Peker'in ifşaatları sonrası iki ayrı canlı yayına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e verilen koruma konusunda üstü kapalı bir şekilde parti yöneticisi Efkan Ala'yı, açık açık da AKP'li vekil Selami Altınok'u hedef almış, bu durum AKP içinde kriz konusu olmuştu.

İddialara göre bu iki isim, rahatsızlıklarını MYK toplantısı sonrası partinin üst düzey yöneticilerine iletti.

Halk TV'de yayımlanan programda konuşan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "AKP'nin emniyet kökenleri vekilleri Efkan Ala, Selami Altınok yaptıkları görüşmede şunu söylüyor; 'Soylu'nun elinde eğer bir belge varsa bunu savcılığa versin. Belge de yoksa partili arkadaşlarımız zan altında kalmasın, eğer Süleyman Soylu ile ilgili  iddialarda varsa gerekirse AKP bu işe öncülük etsin. Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın ve yargı önüne çıkarılsın" iddiasını dile getirdi.
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