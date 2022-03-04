AKP'de iki istifa haber birden

'FIRINCILAR ODASI' İSTİFASI





AKP'nin Samsun teşkilatlarından iki istifa yaşandı. İlkadım Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz ile Ayvacık İlçe Başkanı Ali Yiğit mevcut görevlerinden istifa etti.İlkadım Belediye Meclisi toplantısında 300 adet çöp konteyneri alımı için İl Bank A.Ş’den kullanılacak 6 milyon 660 bin TL kredi için oylama yapıldı. Oylamaya Cumhur İttifakı’ndan 6 meclis üyesinin katılmaması nedeniyle kredi talebi kabul edildi.Yavuz Yılmaz, belediye meclisi komisyon toplantısında ret kararı almalarına rağmen teklifin kabul edilmesine tepki olarak, görevinden istifa etti.Yaşananlar sonrası ise İlkadım Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, "Kasada para varken, İlkadım halkının parasını bankaya faiz olarak vermenin bir mantığı yok. Grup kararı almıştık ancak 6 meclis üyeyimiz oylamaya katılmadı. Ben de AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ile görüşerek Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldım” dedi.Yılmaz'ın yerine AKP'li Meclis Üyesi Serkan Akyüz getirildi.Samsun'da AKP Ayvacık İlçe Başkanı Ali Yiğit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Ali Yiğit, "işlerinin yoğunluğu ve Samsun Fırıncılar Odası Başkanlığına aday olmayı düşündüğünden" görevinden istifa ettiğini belirtti.Yiğit, AKP'deki diğer görevlerinin devam ettiğini belirterek, "Görev sürem boyunca istemeden veya farkında olmadan sizden birini kırdıysam affola" dedi.