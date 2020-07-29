Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de iki milletvekili daha Koronavirüs'e yakalandı /29 Temmuz 2020 15:02

AKP'de iki milletvekili daha Koronavirüs'e yakalandı

Ayasofya'nın tekrar ibadete açıldığı 24 Temmuz Cuma günü cuma namazına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin akabinde iki milletvekiline de daha Koronavirüs teşhisi konuldu.

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Adalet ve Kalkınma Partis (AKP) Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin ardından AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Dal hafta sonu yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

Dal, "Sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşehrilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım.” ifadelerini kullandı.

"BATMAN ZİYARETİNİN AKABİNDE BELİRTİLER GÖRÜLDÜ"

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”
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