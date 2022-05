AKP'de ikinci Özışık vakası: ROK yagıya müdahaleyi itiraf etti

Süleyman Özışık’ın “Bugüne kadar binlerce dosyayı Soylu’ya ve OHAL Komisyonuna ilettim ve hepsi iade oldular” itirafından sonra bir itiraf da Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi. Kütahyalı, “Ayşenur Arslan’ı hapse atıyorlardı, biz devreye girdik” dedi.







“EY MUHALİFLER SİZİN DÜŞMANINIZ DEĞİLİM”

Fenerbançe Başkanı Ali Koç ile canlı yayında tartışan Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı Youtube yayınında yaşananları anlattı. Muhaliflerin kendisine saldırarak rahatladığını söyleyen Kütahyalı, “Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor” ifadelerini kullandı.





“HOŞGÖRÜLÜ DAVRAN BUNLAR BİZİM KÖPEĞİMİZ”

Şu an kurulan rejimin AKP rejimi olduğunu savunan Kütahyalı, “Tayyip Erdoğan rejimi değil ki. Bu bir ortak. Şu an Atatürkçüler sistemden dışlandı falan mı sanıyorsunuz? Hepsi beraber, beraberiz. Beraberiz derken; onlar benden nefret edebilir. Ümit Kocasakal’a da söyledim. “Aman hoşgörülü davran bunlar bizim köpeğimiz” dedim. Dava falan açmadı. Niye açmıyor kardeşim? Anlatırım o zaman her şeyi. Bunlar numaradan yapmasınlar. Bize dokunacaklar, devletin bazı kurumlarındaki bizim üstadlarımız bunları arayınca hazır ola geçecekler, numaradan Rasim Ozan’a dokunacaklar” dedi.





“AYŞENUR ARSLAN’IN CEZAEVİNE GİRMESİNE ENGEL OLDUM”

Halk TV programcısı Ayşenur Arslan ve gazeteci Uğur Dündar hakkında Kütahyalı, Arslan’ın cezaevine girmesine engel olduğunu iddia eden Kütahyalı, “Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı’na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın… CHP sahip çıkmadı” dedi.





“UĞUR DÜNDAR TUTUKLANMAKTAN KORKUYORDU”

Uğur Dündar’ın tutuklanmaktan korktuğunu, kendisini aradığını savunan Kütahyalı, “Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında beni aramış adam. “Rasim’cim, seni çok seviyoruz, izliyoruz. Çok delikanlı bir tarzın var.” Türkiye artık bu tiyatroyu bilsin. Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor. Aradı beni, hadi inkar etsin. Uğur Dündar, 28 Şubat’ta tutuklanmaktan korkuyordu; beni aradı” dedi. Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar Kütahyalı’nın iddialarını yalanladı.





ÖZIŞIK DA YARGIYA MÜDAHALE İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

AKP’ye yakın gazetecilerden Süleyman Özışık da daha önce yaptığı açıklamada KHK ile kamu görevinden ihraç edilen binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiğini belirterek, “Dedim ki; bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi görevlerine iade edildi” diye açıklama yapmıştı.