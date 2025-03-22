AKP'de 'İmamoğlu' çatlağı! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları Cumhur İttifakı üyelerinden de tepki gördü.



Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon nedeniyle tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullandı.



'TEDBİRLİ KESİN İHRAÇ' TALEBİ



Söz konusu paylaşımın ardından Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.