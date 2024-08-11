Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de İstanbul kavgasının ateşi yükseliyor! /11 Ağustos 2024 10:14

AKP'de İstanbul kavgasının ateşi yükseliyor!

AKP, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gizemli sosyal medya paylaşımını tartışıyor. Kapaktepe'nin paylaşımı AKP içinde yaşanan İstanbul kavgasını da gün yüzüne çıkardı.

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AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe X'te bir paylaşım yapmış, Kabaktepe'nin mesajı kime gönderdiği merak konusu olmuştu. Kabaktepe'nin manalı paylaşımının adresi belli oldu.

Medyaradar'ın haberine göre Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda "Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki, biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar" ifadelerini kullandı.

Paylaşım AKP kulislerine bomba gibi düştü.

ERKAN KANDEMİR VE TEVFİK GÖKSU’YA MESAJ MI?

Kabaktepe’nin bu mesajı kime verdiği merak konusu oldu. MedyaRadar'ın haberine göre mesajın kime gittiği belli oldu.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 31 Mart yerel seçimlerden sonra eleştirilerin hedefi haline geldi. Kandemir, seçimlerden sonra yapılan özel toplantılarda özellikle İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin seçim çalışmalarında hep geri planda kaldığını, genele hitap etmediğini dillendirdiği parti içerisinde kısa sürede yayılmaya başladı. Bu konuşmalar Kabaktepe’nin bir hayli canını sıktı. Arkasından İstanbul’da yapılan toplantıda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Kabaktepe’ye bağırması ise bardağı taşıran son damla oldu. Önümüzdeki ay başlayacak kongreler öncesinde olası adaylığının önünü kesmek için kulis faaliyetlerinden dolayı rahatsızlık duyan Kabaktepe, X hesabından "Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar" paylaşımıyla gözdağı verdi.
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