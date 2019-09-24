AKP'de İstanbul'un faturası 4 isme kesildi

Yerel seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileşme hareketleri nedeniyle de çalkantılı günler yaşanan iktidar partisinin İstanbul teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşadı.





AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından, il yürütme kurulundaki 4 ismi görevden alındı. Görevden alınanlar arasında il teşkilat başkanı ve il yerel yönetimler başkanı da yer alıyor.





"İBB'Yİ KAYBETMENİN FATURASI"





Partili kaynaklar, AKP İstanbul İl Teşkilatı'nda yaşanan görevden almaların İBB seçiminin kaybedilmesi ile ilgili olduğunu belirtti. İl teşkilatının İstanbul seçiminde zafiyet göstermesinin faturasının görevden alınan 4 isme kesildiğini belirten kaynaklar, önümüzdeki günlerde görevden almaların devam edebileceğini öne sürdü.





AKP İstanbul İl Yürütme Kurulu'nda görevden alınan isimler şu şekilde;

İl Teşkilat Başkanı Salih Çağdaş,

İl Dış İlişkiler Başkanı Melih Ecertaş,

İl Yerel Yönetimler Başkanı Habil Yazıcı,

İl Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanı Sedat Ecin

Görevden alınan isimlerin yerine gelen ise şu şekilde;

İl Teşkilat Başkanlığı Necati Karagöz

İl Dış ilişkiler Başkanı Fatih Öğün

İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Aslan

Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Uyumaz ise İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na kaydırıldı.