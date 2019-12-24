Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de istifa dalgası devam ediyor /24 Aralık 2019 20:41

AKP'de istifa dalgası devam ediyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni ilan ederek siyaset sahnesine çıkması ve Ali Babacan'ın öncülüğünü yaptığı hareketin de önümüzdeki günlerde partileşmeye doğru gitmesi AKP'de hareketliliğe neden oluyor.

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Partinin içinden iki alternatif partinin çıkmasının yankıları sürüyor. Bu süreçte kongre sürecine giren partide peş peşe görevi bırakma haberleri geliyor. 

AKP'de Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti.

AKP Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, "Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP İl Başkanı Nuh Dağdelen ise şunları söyledi: 

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de partimiz kongre sürecine girdi. Üç değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti. Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler."
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