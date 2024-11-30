Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de istifa depremi: Yanlış aday tercihi yüzünden partiden ayrıldılar /30 Kasım 2024 10:40

AKP'de istifa depremi: Yanlış aday tercihi yüzünden partiden ayrıldılar

Fethiye’de istemedikleri ismin ilçe başkanı dayatılmasına isyan eden yaklaşık 2 bin kişi partileri AKP’den ayrıldı.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde İYİ Parti’den Belediye Meclis üyesi olan Kadir Sarıhan’ın AKP’de ilçe başkanı seçtirilmek istenmesi teşkilatı ayaklandırdı.

2 BİN KİŞİ İMZA VERDİ

Sarıhan’a karşı parti yönetimi imza kampanyası başlattı. Kısa sürede 2 bin kişi imza verdi. Sarıhan ise kampanya yapanlardan şikayetçi oldu. Aralarında geçen aya kadar İlçe Başkanı olan Murat Çağlar Ayıkol, 2024 Fethiye Belediye Başkanı adayı Muhammet Kökten, 2 dönem ilçe başkanlığı yapan Mustafa Ali Türkan, İlçe Başkan Yardımcıları Zafer Aykaç, Ersin Kocagöz ve Salih Bülbül’ün de olduğu onlarca kişi savcıya ifade verdi.

Eski İlçe Başkanı Ayıkol, “Atama partimizde şok etkisi yarattığı gibi, hayal kırıklığı oldu. Cumhurbaşkanımız Muğla’dan yükselen sese kulak versin. Atanan zat (Kadir Sarıhan) 2019’da belediye başkan adayımıza iftira atmak suretiyle karşı kampanya yürüttü” diyerek atamaya isyan etti.
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