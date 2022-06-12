Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de istifa kararı: Liyakat ve vefadan uzaklaşıldı /12 Haziran 2022 23:26

AKP'de istifa kararı: Liyakat ve vefadan uzaklaşıldı

Seçim süreci yaklaşırken bir yandanda da erken seçim söylemi gündeme getirilmeye devam ediyor. Siyasi arenanın ve partiler arası geçişlerin hızlandığı süreçte AKP'de de yeni bir istifa gelişmesi yaşandığı aktarıldı.

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Yaklana seçim süreci öncesi siyasi arena hareketlenmeye devam ederken, AKP'de de yeni bir istifa gelişmesi yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Mehmet Oflaz imzası taşıyan habere göre 2014-2019 yılları arası AKP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis üyesi, 2014-2015 yılları arası AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 yılları arası AKP Üst Kurul delegesi, 2014-2017 yılları arası Çamlıdere Grup Başkanvekili olan Ömer Ünnü AKP'den istifa etti.

AKP'li Ünnü, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, istifa kararını "liyakat ve vefadan uzaklaşıldı" diyerek gerekçelendirdi.
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