AKP'de istifa kararı: Liyakat ve vefadan uzaklaşıldı

Yaklana seçim süreci öncesi siyasi arena hareketlenmeye devam ederken, AKP'de de yeni bir istifa gelişmesi yaşandığı aktarıldı.2014-2019 yılları arası AKP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis üyesi, 2014-2015 yılları arası AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 yılları arası AKP Üst Kurul delegesi, 2014-2017 yılları arası Çamlıdere Grup Başkanvekili olan Ömer Ünnü AKP'den istifa etti.AKP'li Ünnü, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, istifa kararını "liyakat ve vefadan uzaklaşıldı" diyerek gerekçelendirdi.