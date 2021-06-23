Gazeteci Fehmi Çalmuk, Politikadam'daki değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Antalya’da yaptığı ve AK Parti içerisindeki kopuşa dikkat çektiği, “Biz bu yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.” ifadelerini değerlendirdi.





"ESAS KRİZ BUNDAN SONRA..."

Bazı isimlerin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı istifa ile tehdit ettiğini ifade eden Gazeteci Fehmi Çalmuk, Ak Parti yönetimi, Başkanlık Divanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin istifa tehdidinde bulunduğunu iddia ederek, "Erdoğan’ın konuşmasıyla AK Parti’de her şey bitmiş, etraf süt liman olmuş değil. Esas kriz bundan sonra…" ifadelerini kullandı.





İşte, Gazeteci Fehmi Çalmuk'un, "Bırakın Gitsinler" başlıklı o yazısı:





"Ak Parti ile ilgili son iki yazımızda ısrarla üzerinde durduğumuz konu vardı. Ak Parti içindeki karışıklıkların işaretlerini vermiştim. Ak Parti içinden parti kurmayları, bakanlar hatta onların ulak olarak gönderdiği gazeteciler, iş adamları “Ne oluyor?” diye başlayan cümleler ile merak adı altında ayar çekmeye çalıştılar.





Onlara en iyi cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya’dan verdi.





“Biz bu yola çıkarken pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın.”





Demek ki gitmek isteyenler var.





Demek ki gitmek isteyenleri durdurmak isteyen kadrolar var.





Birbiri arkasından konuşan kadrolar var.





“Birbiri arkasından konuşan dava adamı değildir” diyor Erdoğan.





Bu kadrolardan niyet “Ana kademe”





Ana kademe dediği Ak Parti yönetimi. Başkanlık divanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri…





Açıklama net:





“Ben buradan birkaç hususa değinmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Peki, daha çok nasıl çalışacağız. Öncelikle milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe; bir, bütün, kardeşçe olacağız.”





Erdoğan maddeleri sıraladı:





-Kıskanma yok.





-Birbirinin hakkında ileri-geri konuşmak yok.





-Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz.





-Birbirimizi Allah için seveceğiz, makam ve mevki için değil, Allah için seveceğiz.





-Ve öyle bir dayanışma içinde olacağız.





-Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer dava isek bu davanın adamları birbirininim aleyhine konuşamaz.





Ayarsa ayar…Raconsa racon…Partisi için korku salmak isteyenlere net ve açık bir cevap…





Erdoğan bu sözleri ne zaman söylüyor. Joe Biden’in ile görüşmesinin ertesi haftasında…





Hani “Biden ile anlaşalım. Yoksa parti bitecek, vekiller gidecek” diyenlerin ünlü toplantısı vardı ya? Erdoğan, onların gözlerine sokarcasına konuştu.





Erdoğan’ın konuşmasıyla Ak Parti’de her şey bitmiş, etraf süt liman olmuş değil. Esas kriz bundan sonra…"