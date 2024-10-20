Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'kabine' isyanı! 'Bir gün bile görevde kalmamalılar' /20 Ekim 2024 11:24

AKP'de 'kabine' isyanı! 'Bir gün bile görevde kalmamalılar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiyle beraber kabinede de değişim olacağı sinyalleri vermesinin ardından gözler bakanlara çevrildi. AKP'den birçok isim, kabinede hiç beklenmeden değişim gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor.

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Muhalefetin ardından son dönemde iktidar kanadında da değişim rüzgarları ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre sürecine girmesiyle genel başkan yardımcılarının yanı sıra kabinede de değişim olabileceğini açıkladı. Bunun ardından AKP’de yeni kabine tartışmaları başladı.

'GÖREVDE KALIRLARSA SORUNLAR BÜYÜR'
Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre; birçok siyasetçi değişim sürecinin kongre ile eş zamanlı olacağını düşünüyor. Ancak parti içinde buna itirazı olan çok kişi de var. Bir parti yöneticisi, “Bakanlarla ilgili bazı sorunlar var ve bunların değiştirilmesi düşünülüyorsa bir gün daha görevde kalmamaları gerek. Bu, sorunların daha da büyümesine neden olur” diye konuştu.

Kabine değişimiyle ilgili kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini vurgulayan partililerin ortak görüşü ise partide yönetici ya da milletvekili olunmadan bakan olunmaması gerektiği.
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