AKP'de kabine revizyonu

Resmi Gazetede yayınlanan Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.







Bakanlığa kendi şirketi üzerinden dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kararname ile görevden alındı. Pekcan’ın yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı. Muş, Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak tanınıyor.





Erdoğan imzalı kararname ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye bölünerek iki yeni bakanlık ihdas edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına AKP MKYK üyesi Derya Yanık getirilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkan vekilli Vedat Bilgin atandı.





İKİ KADIN BAKANI GÖREVDEN ALDI





Erdoğan’ın kabinede kapsamlı değişiklik yapacağı, teknokrat bakanları görevden alarak yerlerine parti yönetimi ve tabanıyla bağı bulunan isimleri atayacağı konuşuluyordu. Kabinede iki kadın bakanı görevden alarak ‘sınırlı değişiklik’ yapan Erdoğan, yerlerine ise parti yönetiminden Mehmet Muş ile danışmanı ve eski AKP milletvekili Vedat Bilgin ile MKYK üyesi Derya Yanık’ı atadı. Meclis aritmetiğini de dikkate alarak yalnızca Mehmet Muş’u TBMM’den seçen Erdoğan, diğer iki bakanı ise Meclis dışından ancak kendisine yakın isimler arasından belirledi.