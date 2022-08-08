AKP'de kavga büyüyor: Vekil eski bakana 'şer odağı' dedi

Şanlıurfa’da AKP’li milletvekilleri arasında yaşanan tartışma sürüyor. AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı sosyal medyadan eleştirerek, “şer odağı” olarak niteledi.







“BU DAVA SİZİ ÇARPACAKTIR”

Sosyal medya paylaşımında Özcan, “Bu davayı şahsi ihtirasları için kullanan, egolarını tatmin etmeye çalışan, başkalarıyla olan hesabını dava adı altında görenler, teşkilatların içinde, belediyelerde hatta ve hatta Şanlıurfa’lı hemşehrilerimiz arasında ikilik çıkaranlar, bilin ki bu kutlu dava sizi çarpacaktır” ifadelerini kullandı.





ŞER ODAKLARINA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

Ziyaretlerinde belediyelerin hizmetleriyle ilgili algı yapmaya çalışanların aksine halkın memnuniyetini gördüğünü belirten Özcan, “Bunları yazma gereğinin doğmuş olması benim için hem acı hem de zaman kaybıdır. Bu kişiler hem yandaş hem muhalif hem kurt hem ceylan hem mağrur hem de makdur rolündedir. Bu şer odaklarından Allah’a sığınalım aynı zamanda dikkatli olalım” dedi.





FAKIBABA'DAN MEVLANA'YLA CEVAP

AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan mesajı sonrası bir paylaşım da AKP Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Eşref Fakıbaba’dan geldi. Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var elbet. Lakin, bir lafa bakarım, laf mı diye Bir de söyleyene bakarım adam mı diye! (Mevlânâ)” dedi.