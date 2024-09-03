AKP'de kongre süreci başlıyor: Kadrolar değişecek, parti vitrini yenilenecek

Yerel seçimlerden ikinci parti olarak çıkan AKP'de değişim kulisleri sürüyor. AKP’nin bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8’inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılacağı belirtildi. Kongre sürecinin ekim ayında başlatılması, nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor. Kulislere göre yerel seçimlerden sonraki süreçte gündeme gelen değişim beklentileri de kongre ile birlikte karşılanmış olacak.





Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gitmesi bekleniyor. Erdoğan’ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK’da değişime gideceği ve parti vitrinini daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından yüzde 50’den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AKP kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.