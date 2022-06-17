AKP'de 'kral çıplak' krizi büyüyor: 'Artık bıkkınlık geldi, kibir gösterisi'

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın dün, partisine sert eleştiriler yönelttiği "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerinin yankıları sürüyor. Arınç'ın sözlerine AKP'den tepki gelmeye devam ederken, son olarak AKP 24. Dönem Konya Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.







Akış, Arınç'a sert tepki göstererek “Bir şey demeyeyim diyorum da insan duramıyor. Daha dün AK Parti'nin Kızılcahamam kampı oldu. Söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle, orada “kral çıplak” deseydin ya. Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı? Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…” dedi.













Cumhurbaşkanı Başdanışmanı başka bir paylaşımında, “Bir de şöyle bir huy türedi: Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözüm ona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar. Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki. Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.





METİNER'DEN TEPKİLER

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de Arınç'a art arda tepki gösterdi. Metiner dün katıldığı bir televizyon programında, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" demişti.





Metiner ayrıca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti’nin kurucu üyelerinden değildir. AK Parti kurulduktan sonra Erbakan hocadan talep ettiği SP Genel Başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti’ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır" dedi.







