Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de kriz: Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum 'Epözdemir' kavgasına tutuştu /12 Ağustos 2025 09:23

AKP'de kriz: Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum 'Epözdemir' kavgasına tutuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, avukatı Zeynep Yıldırım'ın imzasını taşıyan bir paylaşımla Şamil Tayyar'ın iddiasını yalanladı. Paylaşımda, "Müvekkilin kişilik haklarını hedef alan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Avukat Rezan Epözdemir'in sorgusunun büyük bir krize yol açabileceğini öne sürdü.

Tayyar, "Başta Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda etkili isim devreye girdi ve Başsavcı Akın Gürlek'i baskı altına aldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP’li Tayyar'ın bu açıklamalarına Mehmet Uçum'un avukatı Zeynep Yıldırım'dan yanıt geldi.

Zeynep Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"10 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan bir savcılık soruşturması kapsamında yapılan adli işlemler üzerine çıkan haberlerden sonra konuyla hiçbir ilgisi olmayan Müvekkilim Mehmet Uçum hakkında asılsız isnat ve iddialar ileri sürülerek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle müvekkile saldırıda bulunulması asla kabul edilemez.

Müvekkilin kişilik haklarını hedef alan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
