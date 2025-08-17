Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'kumpas ve rüşvet' depremi: Mücahit Birinci AKP'den istifa etti /17 Ağustos 2025 17:33

AKP'de 'kumpas ve rüşvet' depremi: Mücahit Birinci AKP'den istifa etti

Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin “2 milyon dolar istedi, iftiraya zorladı” ifadesi sonrası kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, partisinden ve "aktif siyasetten" istifa ettiğini açıkladı.

Birinci istifasını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. 

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. 

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. 

Vesselam."

ÖZEL, 'RÜŞVET' İDDİASINI AÇIKLAMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürmüştü. Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
