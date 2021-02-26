AKP'de kural yok! Gençlik Kolları Davullu zurnalı eğlence yaptı

AKP kongrelerinde gündeme gelen ‘lebaleb’ manzaraların bir benzeri de Hatay'da yaşandı.





11 Şubat’ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde partililerin kapalı mekanda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşandı.





Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, gençlik kolları kongresinde AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alındı, kongre bir düğün havasında kutlandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde birçok kişinin maske takmadığı da görüldü.





Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin kongrede sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu görüntülere yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki topladı.





Omuzlardaki görüntüsüyle dikkat çeken AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, kasım ayının sonlarında Covid-19’a yakaklanması ve ilerleyen günlerde hastalığı atlatmasıyla da gündeme gelmişti.