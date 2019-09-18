Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de küskün yöneticilere koltuk rüşveti /18 Eylül 2019 09:03

AKP'de küskün yöneticilere koltuk rüşveti

AKP yönetimi küskün yöneticilere partide kalmaları için makam vadediyor

SHABER3.COM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının AKP’den ayrılmasının ardından eski vekiller ve teşkilat başkanlarından neredeyse her gün bir istifa haberi gelmeye başladı. AKP yönetimi ise geçişleri durdurmak için çeşitli arayışlara girdiği; eski vekil ve teşkilat başkanlarına, özellikle büyükşehirlerde belediye şirketlerinde üst düzey yöneticilik vaadinde bulunulduğu, kırgın ve küskün eski yöneticiler ziyaret edilerek, ekim ayında başlayacak kongrelerde yönetimde görev önerildiği belirtiliyor.

Erdoğan, partinin üye sayısının 10 milyonun üstünde olduğunu açıklamasına karşın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nın verilerine göre üye sayısının son 1 yılda 800 bin azalarak 9 milyon 874 bine düştüğü ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, Davutoğlu’na yakın isimler, partide bir dönem etkin olan, ancak daha sonra dışlanan ağır topları Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, bakan yardımcılıkları, bankalar ve kamu şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atama yönteminin şimdi de özellikle büyükşehirler olmak üzere belediyelerin şirketlerinde uygulandığını belirtiyor. Partiden istifa etmemeleri için eski milletvekilleri ve teşkilat başkanlarının aranarak makam-mevki önerildiğini kaydeden aynı isimler, kırılmış ve küsmüş eski yöneticilerin ziyaret edilerek partiden kopmamaları istendiği, belde, ilçe ve il kongrelerinde yapılacak yönetim değişikliklerinde kendilerine de görev verilebileceğinin söylendiğini dile getiriyor.
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