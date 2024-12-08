Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de liyakat yerine torpil belirleyici oluyor: 'Emrullah amcam sağolsun' /08 Aralık 2024 11:43

AKP'de liyakat yerine torpil belirleyici oluyor: 'Emrullah amcam sağolsun'

AKP iktidarında liyakat yerine sadakat ve torpil belirleyici oluyor. S.Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler’in amcasının oğlu 7 bin 500 Euro maaş alacak.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki atamalarda Başkan Ali Erbaş ile irtibatlı siyasi taleplerin dikkate alınıp hemen yerine getirilmesi rahatsızlık yaratıyor. Diyanet’te yurt dışı ataşe ve müşavir atamasında da akrabalık bağı açığa çıktı.

DİĞER AKRABA SIRBİSTAN’DA

Eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler’in amcasının oğlu Orhan İşler, Din Hizmetleri Müşaviri olarak Romanya’ya atandı.

Orhan İşler 7 bin 500 Euro aylık (280 bin TL) ücret alacak.  İşler’in amcasının oğlu Romanya Din Hizmetleri Müşaviri olurken, kuzeninin oğlu da Sırbistan Yeni Pazar Din Hizmetleri ataşeliğine atandı. Emrullah İşler’in amcasının oğlu Orhan İşler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaizken 2012 yılında Başkanlık Sicil Daire Başkanı olmuştu. 13 yıl süreyle bu dairede başkanlık yaptı. İşler’in kuzeninin oğlu Mehmet Melih Yılmaz da geçen yıl Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi olmuştu.
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