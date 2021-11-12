Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de moralleri bozan gelişme! Dağılma süreci başladı gibi... /12 Kasım 2021 12:33

AKP'de moralleri bozan gelişme! Dağılma süreci başladı gibi...

AKP'de kamuoyu araştırmaları nedeniyle morallerin bozuk olduğunu aktarıldı.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, geçtiğimiz salı günü saat 15:00'te toplanması gereken TBMM Genel Kurulu'nun toplanmaması konusu üzerinden AKP'li bir siyasetçi ile arasında geçen görüşmeyi köşesine taşıdı.

AKP'de siyaset yapan etkili bir isim olarak tanımladığı kaynağına “Ne oluyor?, Meclis neden toplanamıyor?” diye soru yönettiğini aktaran Yarkadaş, kaynağının AKP'de anket sonuçları nedeniyle morallerin bozuk olduğunu söylediğini aktardı.

Barış Yarkadaş, “Ne oluyor?, Meclis neden toplanamıyor?” sorusuna karşılık AKP'li kaynağından şu yanıtı aldı:

"Sahadan gelen kamuoyu araştırmaları, partinin moralini bozdu. Araştırmalar, CHP ile AK Parti’nin arasındaki makasın git gide daraldığını gösteriyor. Bu da moralleri bozuyor. Genel merkezin şu an tek gündemi kamuoyu araştırmaları ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın sözleri…  Çünkü hiçbir araştırmadan iyi bir sonuç gelmiyor. Türkkan meselesine o yüzden bu kadar çok eğiliyorlar."

Yaşanan bu gelişmeler 'AKP'de dağılma dönemi başladı' değerlendirmeleri beraberinde getirdi.
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