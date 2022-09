AKP'de bir bomba boşanma daha

GECE YARISI EVİ BASILDI





AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban hakkında, boşanma süreçlerinde ortaya çıkan rüşvet ağı ve ikili arasındaki ifşaatlar sonrası, yine bir AKP'li isimle eşi arasındaki boşanma hikayesi gündeme geldi.Halk TV'den Sorel Dağıstanlı'nın haberine göre, Mehmet Biçer’in, AKP üyesi eşi Özlem Gözaçan’dan boşanmak istemesiyle başlayan sürece siyaset bulaştı. Biçer’in iddiasına göre, Antalya Muratpaşa Belediyesi AKP meclis üyesi olan eşi Özlem Gözaçan siyasi nüfuzunu kullanarak kendisini tutuklatmak istedi.Biçer, boşanma isteğini Gözaçan’a söyleyince tehdit edildiğini söyleyerek, “Ben boşanmak istedim. Boşanırsan seni öldürtürüm dedi. Ben AKP’liyim, elim kolum uzun, her türlü seni bitiririm, seni Antalya’da yaşatmam" dedi.Biçer bu konuşmanın ardından evi terk etti. Alzaymır hastası olan babasının evine taşındı. Aynı gece eve sivil polisler geldi."Babamın evinde kalırken aynı gece polisler operasyon yaptı. Üç kişi geldiler üç sivil arkadaş. Sonra üç kişinin arasındaki memur olan bir arkadaş, benden vekaleti aldı gitti uzaklarda bir yerlerde konuştu geldi."Eve giden 3 sivilden sadece ikisi polisti. Üçüncü kişi AKP Muratpaşa İlçe Başkanının şoförü Nuri Meşe’ydi. Biçer, Meşe’nin komiser gibi davrandığını, etrafa talimat verdiğini söyledi. Polis olmadığını ise sonradan öğrendiğini belirtti. Biçer suç duyurusunda bulundu ama savcılık ‘kameralarda bu kişiyi göremedik’ yanıtını verdi. Meşe’nin polis tutanağında imzası olmasına rağmen işlem yapılmadı.Mehmet Biçer babasının evine giden polislerin boşanma aşamasındaki eşinin AKP üyesi olarak görev yaptığı Muratpaşa ilçesinden geldiğini söyledi. Ancak Biçer evin Aksu ilçesinde olduğunu belirterek, “Polis bana Muratpaşa ilçe bölge ekibiyim dedi. Burası Aksu bölgesi, bizim görev yerimiz olmadığı halde buraya bizi görevlendirdiler. Biz de gece 24.00’da eve gidecekken buraya görevlendirildik” dedi.Mehmet Biçer için nöbetçi savcı yaklaşık 4 saatlik ifadenin ardından bırakılması yönünde karar verdi. Ancak nöbetçi savcı bu kararın ardından değiştirildi. Yeni savcı ise mevcutlu getirilmesini istedi. Ertesi güne kadar gözaltında kaldı. Biçer, “Mevcutlu olarak akşam 17.00’a kadar karakolda nezarette tutuldum. Saat 16.00’da babamın evine bir arama kararı daha çıkarıldı. O aramada bana ait olan, yeğenime ait olan şirket evrakı, yeğenimin parası görüldü. Aslında çek aramaya gidiyorlar ama çeki bulamıyorlar parayı hanımefendiye telefonda ifade ediyorlar. O da babamın bakıcısı saat 18.00’da evden çıkar çıkmaz eve giriyor, yanında benim şirket çalışanlarımdan biriyle. Babamı itiyor, yatak odasından eliyle koymuş gibi polislerin ona söylediği parayı alıyor ve çıkıyor. 500 bin avro para“ dedi.Mehmet Biçer’ in avukatları bu konu ile ilgili de şikayette bulundu. Ancak Özlem Gözaçan oraya hiç gitmediğini iddia etti. Avukatlar hem Gözaçan’ın hem de yanındaki şahsın HTS kayıtlarını istedi. Ama istenen HTS kayıtları da getirilmedi. Dosya kapatıldı.Tüm bunlar AKP’li Özlem Gözaçan’ın boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Biçer’in kendisinden zorla çek aldığı iddiasıyla yaşandı. Açılan davada takipsizlik kararı verildi.“Burada hiçbir delilin olmadığını, burada suç unsuru oluşmadığını bununla ilgili bir dava açılamayacağını öngören bir takipsizlik kararı vermiş, detayları ile anlatmış savcımız sağ olsun. Neticede dava biz burada kapanır dedik burada biter dedik”Aradan 5 ay geçtikten sonra takipsizlik kararı verilen dosyada yeni bir iddia ya da delil olmamasına rağmen takipsizlik kararı hakim Mehmet Karson tarafından bozuldu.Hakim Karson, Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılmasını isteyen Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimi İbrahim Hakkı Kılınç yerine görevlendirilmiş ve “takipsizlik kararını kaldırma” kararını kaldırmıştı. Böylece Tamince hakkındaki FETÖ üyeliği ile ilgili takipsizlik kararı onanmıştı.Mehmet Biçer boşanma aşamasındaki eşi, AKP’li Özlem Gözaçan’ın hukuki sürece siyasi baskı yaptırdığını savunarak şu iddiada bulunuyor:“Gizli bir Kıbrıs görüşmesi var. Eşimin gizlice Kıbrıs’a haziran ayında bir seyahati var. Bu seyahat her şeyin çorap söküğü gibi sonunu getirecek. Bu hanımefendi Kıbrıs’a o seyahati yapıyor Kıbrıs’a seyahatinde AK Parti’de şu anda aktif görevde, çok üst düzey bir yönetici orada, iki gün o da orada. Aynı otelde konaklama var fakat ben kimsenin günahına girmiyorum bunun araştırılmasını istiyorum. Kadın söylüyor her yerde bütün Antalya biliyor isterlerse iki dakikada öğrenirler devletten daha güçlü değilim. Ben sadece Adalet istiyorum, anayasal hakkım olan adil yargılanma hakkımı istiyorum.”