AKP'de olaylı kongre! İl başkanı istifa etti, yöneticiler gözaltına alındı

AKP’ye ilişkin ortaya atılan iddia, partiyi hareketlendirdi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı isimler önerdi. Ayaydın’ın bu isimleri önermesi ise parti içinde karışıklık çıkmasına sebep oldu.





AKP’nin Muğla kongresinde kavga çıktı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın Erdoğan’a isim önerisinde bulunduğu iddiası sonrasında tartışma yaşandı. Bodrum, Fethiye ve Milas’ta partililer isyan etti. İddiaya göre, gerilim sonrası bazı yöneticiler ise gözaltına alındı.





İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ İDDİASI

Çıkan kargaşanın ardından AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça’nın il başkanlığı için yeniden aday olmayacağını belirterek, istifa ettiği öne sürüldü.





“SİZ ÇILDIRMIŞ OLMALISINIZ”

Adalet Bakanlığı’na, başsavcılığın bir siyasi çekişmede taraf olmaması çağrısında bulunan Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Zihni Çakır “Siz çıldırmış olmalısınız. Delege listelerini polis korumasıyla almak yetmedi, evlatlara gözaltılar başladı. İnsanlara yapılan bu zulmü, sırf kolpacı bir AKP düşmanının dayatılmasına karşı çıkıyorlar diye reva görülen bu zulmü Erdoğan’ın bilgilendirilmesi halinde nasıl karşılayacağını hepimiz biliyoruz” diyerek tepki gösterdi.