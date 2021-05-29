Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de ortalık karıştı: AKP'li vekilden AA'ya ağır sözler /29 Mayıs 2021 08:43

AKP'de ortalık karıştı: AKP'li vekilden AA'ya ağır sözler

Sedat Peker'e koruma kararı verilmesiyle ilgili dün AA'nın yayınlayıp hemen geri çektiği belgede dönemin il emniyet müdürü olarak imzası bulunan AKP'li vekil Selami Altınok yazılı açıklama yaptı.

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Sedat Peker'e verilen koruma kararında dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak imzası bulunan AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok "resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" diyerek AA'ya tepki gösterdi.

Altınok yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir" dedi.

Altınok açıklamasında şunları kaydetti:

"Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur."

Anadolu Ajansı, Sedat Peker'e koruma kararına ilişkin belgeyi servis etmişti. Belgede Altınok ve dönemin İstanbul Valisi ve halihazırda Ankara Valisi olan Vasip Şahin'in de imzası yer alıyordu. AA sözkonusu belgeyi hemen geri çekmiş ve haberinde sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında hedef aldığı eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in imzasının olduğu belge kalmıştı.
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