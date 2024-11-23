AKP'de ortalık karıştı: Genel Merkez'in adayının karşısına farklı aday çıktı, kongre iptal

AKP’de 8. Büyük Olağan Kongre süreci devam ederken, Çorum’da ortalık karıştı. Genel Merkez’in adayının karşısına aday çıkarılınca yarın yapılması beklenen Merkez İlçe Kongresi Ertelendi.



T24’ten Elvan Yılmaz’ın haberine göre, AKP Genel Merkezi Çorum Merkez İlçe 8. Olağan Genel Konfrsi’nde Mustafa Alagöz’ü aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren bazı partililer Çorum Belediyesi AKP'li meclis ve encümen üyesi Emre Daşdemir'i Alagöz’ün karşısına rakip olarak gösterdi.



'SANDIĞA SAYGI GÖSTERİN' ÇAĞRISI



AKP’li delegelerin büyük çoğunluğunun Emre Daşdemr’i destekleyeceğini öğrenen AKP Genel Merkezi’nin yarın yapılması planlanan Merkez İlçe Kongresi’ni ertelediğini açıkladı.



Partililerin, AKP Genel Merkezi’nin dayatma aday ile kongreye gitme çabasını doğru bulmadıklarını söylediği belirtilirken, iki adayın demokratik bir şekilde yarışması ve sandığa saygı gösterilmesi talep edildi.



Bu gelişmelerin ardından AKP Genel Merkezi’nin kongresiz bir şekilde Mustafa Alagöz’ü Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na atayacağı öne sürüldü.