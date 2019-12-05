AKP'de peş peşe istifalar

Yeni istifa haberleri bu kez Denizli’den geldi. Denizli’de dört ilçe başkanı AKP’den istifa etti.AKP Bozkurt İlçe Başkanı Tolga Yanal, Çivril İlçe Başkanı Mehmet Kale, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Güney İlçe Başkanı Celal Özgülen istifalarını verdi.





Dört ilçe başkanı da istifa kararlarını AKP İl Başkanlığı'na gönderdi.Konu ile ilgili AKP İl Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan partinin tabanındaki erime gün geçtikçe büyüyor.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre, 6 Eylül 2019’da 9 milyon 874 bin 843 olan AKP’nin üye sayısı 9 milyon 816 bin 987’ye geriledi. Yargıtay’ın 22 Kasım 2019 tarihli güncel verilerine göre AKP’nin üye sayısında son iki ayda 57 bin 856 azalma oldu.