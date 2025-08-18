Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Rezan Epözdemir krizi tırmanıyor: 'Taş üstünde taş kalmaz' /18 Ağustos 2025 10:35

AKP'de Rezan Epözdemir krizi tırmanıyor: 'Taş üstünde taş kalmaz'

Yargıda büyük yankı uyandıran ve AKP kulislerinden medyaya taşan Rezan Epözdemir’in tutuklanması sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan trol avukat Burak Bekiroğlu, Epözdemir için “Herkes eteğindeki taşları döksün, yoksa dökerler” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı alıntılayan Şamil Tayyar ise “Taş üstünde taş kalmaz” sözleriyle dikkat çekti.

Haziran ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, birkaç gün içinde serbest bırakılan trol avukat Burak Bekiroğlu, bu kez Epözdemir soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bekiroğlu’nun paylaşımını ise AKP’li Şamil Tayyar alıntıladı.

Bekiroğlu, Rezan Özdemir hakkında şunları söyledi,

-Rezan’la yurt dışına giden hakim ve savcılar, maçlarda locasına giden hakim ve savcılar, dışarda hafta sonları onunla yemeğe giden hakim ve savcılar, çocuğunun sünnetine giden orada sıraya giren hakim ve savcılar, onunla tekneyle bazen Bodrum'da bazen İstanbul’da denizlere açılan hakim ve savcılar, evinin bahçesinde mangal yapan hakim ve savcılar, İstanbul’daki 65 bin avukatla neden aynı aksiyonları almıyorlar ve bu faaliyetleri yürütmüyorlar?

-Rezan’ın özelliği ne? Neden o elini kolunu sallaya sallaya kafasına göre odanızın kapısını şaaak diye açıp içeriye girebiliyor? Herkes eteğindeki taşları döksün yoksa dökerler."

Bekiroğlu'nun bu sözlerini alıntılayan AKP’li Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in yargıdaki ilişki ağının büyük bir çıkar çetesi olduğunu, olayın rüşvet iddiasından çok daha fazlası olduğunu belirtti.

"Çok önemli. Avukat Rezan Epözdemir’in yargıdaki ilişki ağı çözülebilirse, taş üstünde taş kalmaz ifadelerini kullanan Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 

-Hadise, bir rüşvet iddiasından çok daha fazlasıdır. Cumhurbaşkanımız da ‘ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmelidir’ dediğine göre, bu temizlik operasyonu için siyasi engel yok demektir. Başlangıç işin yarısıdır, dileğimiz tamamına ermesidir.
