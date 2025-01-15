AKP'de sessiz fırtına: Bakan, haftalardır Erdoğan'dan randevu alamıyor

Nefes yazarı Nuray Babacan, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın, vakıftaki yolsuzluk iddiaları ortaya çıkmadan hemen önce görevinden ayrılmak isteyen eşi Rahmi Göktaş için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini, ancak haftalarca randevu alamadığını iddia etti.





"KULİSLERDE ŞAŞKINLIKLA ANLATILIYOR"

Babacan, "Kabinenin bir bakanının böylesine önemli bir konuda haftalarca Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamaması, kulislerde şaşkınlıkla anlatılıyor" dedi.





Nuray Babacan, "Randevu alamayan bakan" başlıklı köşesinden ilgili bölüm şöyle:





"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yurt dışından transfer edilince parti, eşini işe yerleştirdi. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Rahmi Göktaş, yolsuzluk iddiaları henüz kamuoyunda patlamadan önce görevden ayrılmak istiyor.





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyu anlatmak ve hem de eşinin itibarını kurtarmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istiyor. Maalesef kadın bakan Erdoğan’la görüşemiyor.





Bakan, haftalarca sonuç alamayınca ‘derdini’ partinin grup yöneticileriyle paylaşıyor ve bazı kadın milletvekillerinden aracı olmaları için yardım istiyor. Bu arada gizli tutulmaya çalışılan soruşturma kamuoyuna taşınıyor. Bakanın eşi istifa ederek, ‘benim bu işlerle ilgim yok’ mesajı vermeye çalışıyor.





Kabinenin bir bakanının böylesine önemli bir konuda haftalarca Cumhurbaşkanının randevu alamaması kulislerde şaşkınlıkla anlatılıyor."