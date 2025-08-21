AKP'de Şimşek-Nebati huzursuzluğu: 1 buçuk saatlik görüşme bakanın içine kurt düşürmüş...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 9 Ağustos'ta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü.





Beklenmedik bu zirve ile kulislerde “Nebati yeniden bakan mı oluyor?” soruları yankılandı.





Başta Yeni Şafak olmak üzere iktidar medyasının sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alması da akıllara geldi.





Sözcü'nün haberine göre bir buçuk süren görüşmeyi, isteyen taraf Nebati oldu. Erdoğan, Mersin’den kendisine ulaşan şikâyetleri de görüşmede dile getirdi ve Mersin Milletvekili olan Nebati’ye şu uyarıyı yaptı:





“Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git.”





Nebati'nin bir buçuk saatlik görüşmesinden sadece tek cümlelik bir kulis sızdırıldı. Uzun süren bu görüşmede başka nelerin konuşulduğu merak edildi.





MEHMET ŞİMŞEK RAHATSIZ OLMUŞ

Halktv'de yer alan habere göre bazı yorumcular Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan ve Nebati görüşmesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.





Bunun üzerine görüşmenin nedeni fırçaymış şeklinde bir haber sızdırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin kendisini hedef alan manşetlerden ve kamuoyuna yansıyan Şimşek gidici haberlerinden rahatsız olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı konuşuluyor.