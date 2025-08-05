Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de son günlerin tartışılan ismi Beşir Atalay: 'Erdoğan'ı arama niyetim yok!' /05 Ağustos 2025 10:14

AKP'de son günlerin tartışılan ismi Beşir Atalay: 'Erdoğan'ı arama niyetim yok!'

Kırıkkale Üniversitesi'nin aldığı karar ile kampüsün adı "Beşir Atalay Kampüsü"nden "Şehitler Kampüsü"ne değiştirilmişti. Dikkat çeken bu değişimin ardından gözler Atalay'a çevrilmiş ve nasıl tepki vereceği merak edilmişti. Atalay sessizliğini, "Herkes kendi istediğini yapsın" sözleri ile bozdu.

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AKP'nin kurucularından olan ve 2007-2011 döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yapan Beşir Atalay'ın ismi Kırıkkale'deki üniversite kampüsünden silinmiş ve "Beşir Atalay Kampüsü" ismi "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirilmişti.

Üniversitenin aldığı karar gündem olmuş ve AKP içerisinde de bir krize neden olmuştu. AKP Grup Başkanvekili ve Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül duruma X hesabından tepki göstermiş ve "Vefa mücadelemizin omurgasıdır" diyerek şu ifadelere yer vermişti:

"Bir an önce bu yanlış karardan dönülmesini temenni ediyorum. Unutmayalım ki vefa, yolumuzun, mücadelemizin omurgasıdır."

ATALAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Gül'ün ardından gözler Atalay'a çevrildi. Sözcü'de yer alan habere göre Atalay kampüse ismi verilirken de talebinin olmadığını, şimdi de söylenecek bir şey olmadığını ifade etti:

"Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz."

ERDOĞAN İLE KONUŞTU MU?
İsminin silinmesinin ardından AKP ya da Erdoğan ile görüşüp görüşmediği sorusuna da yanıt veren Atalay şöyle dedi:

"Kimse ile görüşmedim, kimseyi de aramadım, niyetim de yok. Basına da öyle fazla açıklama yapan biri de değilim"
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