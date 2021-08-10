AKP'de 'sosyal medya' gerilimi! Vekillerden, Erdoğan'a tepki

Geçtiğimiz sene Meclis’ten geçirilen sosyal medya düzenlemesinde Twitter, Facebook gibi şirketlere Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesinin ardından AKP, yeni bir düzenleme için harekete geçti. “Dezenformasyon” yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bir süre sosyal medya kısıtlaması düşünülen değişiklik parti içerisinde gerilime neden oldu.





AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantının gündeminde iki önemli çalışma, yeni anayasa ve sosyal medya düzenlemesi yer aldı.





“DEZENFORMASYON YAPANLARA 1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS”

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; Almanya modelinin de yakından incelendiği düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemede, “sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapanlara yönelik 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmesi” öngörülüyor. Cezai yaptırımlar için de Türk Ceza Yasası’nda bazı düzenlemelerin de yapılabileceği belirtiliyor.





Tartışmaya açılan düzenleme AK Parti içerisinde kargaşaya yol açtı. AKP milletvekillerinin Erdoğan'a eleştirileri ise “salgının pik yaptığı dönemde Meclis’ten geçirilen sosyal medya düzenlemesinin olduğu” ifade ediliyor.





AKPli vekiller, parti yönetimini “daha önce çıkarılan yasaya şimdi hazırlanan yasa teklifindeki maddelerin de eklemlenebileceği ancak bunun yapılmadığı” gerekçesiyle eleştiriyor. Meclis’e AKP iktidarı döneminde “aynı konu üzerinden iki farklı yasa teklifinin getirilmesinin kamuoyunda sosyal medyaya yönelik ‘yasakçı iktidar’ söylemlerini yeniden canlandıracağına” dikkat çekilirken, “Bir yıl arayla iki sosyal medya düzenlemesini Meclis gündemine getiriyoruz. Aslında her şey baştan planlanıp ikinci bir yasal düzenlemeye gerek olmadan Meclis’ten geçirilebilirdi. Kulağımızı neden tersten tutuyoruz? İlk düzenlemede de pekala sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayanlara ilişkin cezai yaptırımlar getirilebilir ve Türk Ceza Yasası’nda da değişiklikler yapılabilirdi” deniliyor.





AKP milletvekilleri ayrıca yasa teklifinde yer alacak cezai yaptırımların, paylaşımlar yurtdışından yapıldığında “suç ve suçluyu önlemede yeterli olmayacağı” yönünden de eleştirilerde bulunuyor.