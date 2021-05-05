AKP'de sular durulmuyor: Süleyman Soylu görevden alınacak mı?

Ahmet Takan, Korkusuz'daki bugünkü yazısında, AK Parti içerisindeki “Gürcüler Konseyi” ile “Güvenlikçiler” adlı iki grup arasında gerilim yaşandığını iddia etti.





SOYLU'NUN YERİNE MUSTAFA ÇALIŞKAN MI GETİRİLECEK?

Söz konusu guruplar arasında yaşanan çıkar çatışmaları kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da görevden alınmasını isteyenlerin olduğunu iddia eden Ahmet Takan, Soylu'nun yerine ise Berat Albayrak’a çok yakınlığı ile bilinen eski İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın getirileceğini yazdı.





İşte, Ahmet Takan'ın dikkat çeken o yazısı:





"Ekonomiden sorumlu olması beklenen Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı’na getirildi. Mehmet Muş gibi damat Berat Albayrak’a çok yakınlığı ile bilinen eski İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın İçişleri Bakanlığı koltuğuna otur(tul)ması proje ve hayalleri şimdilik suya düştü."