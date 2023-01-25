Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de taciz iddiası: Parti üstünü kapatınca, Kadın Kolları Başkanı istifa etti /25 Ocak 2023 15:06

AKP'de taciz iddiası: Parti üstünü kapatınca, Kadın Kolları Başkanı istifa etti

Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın yanında çalışan iki kadına hem sözlü hem de fiziki tacizde bulunduğu iddia edildi. Belediye Başkanının "Bana hiçbir savcı dokunamaz" diye tehdit ettiği ileri sürülüyor.

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Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı AKP’li Gökhan Mustafa Demirtaş şimdi de tacizle suçlanıyor. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

TEHDİT İDDİASI
Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre AKP’li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyen kadınları ise “Bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikâyetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdiği ifade edildi.



KONU VEKİLLERE ANLATILDI İDDİASI
İddialara göre; yaşadığı tacize daha fazla dayanamayan kadınlardan biri hem savcılığa suç duyurusunda bulunurken hem de durumu Zonguldak AKP İl Yöneticisi Satılmış Kutucu’ya anlattı. Kutucu tacize uğrayan kadını, Zonguldak’taki bir kafede AKP’li milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve AKP il yöneticisi Saffet Bozkurt ile bir araya getirdi. Ancak milletvekilleri ve il yöneticileri Demirtaş hakkında herhangi bir şey yapmayarak tacize sessiz kaldığı söylendi. Taciz mağduru olduğu iddia eden diğer kadın ise olayı yöneticisine anlattı. Ancak yönetici işten çıkarılma korkusuyla tacizi görmezden geldiği söylendi.

KADIN KOLLARI SESSİZ KALMADI
Sadece Gülüç Belediyesi AKP Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Ferihan Şenol tacize göz yummadı. Olayın aydınlatılması için girişimde bulunan Şenol, sonuç alamayınca AKP’den istifa etti.
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