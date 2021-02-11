AKP'de taciz skandalı iddiası: 9 kadın istifa etti

Tacizlerden dolayı istifa eden kadın durumu AKP İl Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve AKP Derik Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar’a bildirdiği mesajları da Jurnal Türkiye ile paylaştı.







Tacizle suçlanan isimlerden A.K.’ya durum sorulduğunda ise bir karalama kampanyası olduğunu ve bu suçlamanın çeşitli kişiler aracılığıyla kendisine kadar ulaştığını öne sürdü.





Derik İlçe Başkanı S.K. ve kardeşi A.K.’nın tacizlerinden dolayı istifa etiğini söyleyen kadın, 9 AKP üyesi kadının istifasına kadar varan süreci şöyle anlattı:





-AKP Mardin Derik İlçe Teşkilat Başkanı S.K. ve kardeşi A.K.’nın 9 kadına tacizlerde bulunduğunu ve kadınların istifa ettiğini öğrendim. Dilekçeler şu an AKP ilçe başkanlığındaymış. Sizin konu hakkında bilginiz var mı?





-“Ben şu şekilde anlatayım. O istifa edenlerden birisi de benim. Bu olaydan dolayı istifa ettim. Biz partili olarak canı gönülden yıllardır bu işin içerisindeyiz. İyi ki beni aradınız, içimdekini çıkarmaya vesile oldu. Allah razı olsun. İstifa etmemin sebebi buradan yapılan ahlaksızlıklar, namussuzluklar. Burada mağdur olan insanların ismi duyulursa burada kan gövdeyi götürür. “





-Olayı ayrıntılı şekilde anlatabilir misiniz?





-“İlçe başkanı ve ilçe başkanının abisi tehditlerle olayın üstünü kapamaya çalışıyor. Biz istifa ettiğimiz zaman olayı il teşkilatına bildirdik. Ve üstünü kapatmaya çalıştılar, korkuttular, tehdit ettiler. Bundan dolayı istifa eden kadınlar olarak susmuş vaziyetteyiz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Korkumuzdan suç duyurusunda bile bulunamadık. Üstü kapatıldı, çok yoğun tehditler aldık. S.K.’nın tehditleri yüzünden evden çıkamayanlar oldu. Tacize uğrayan kadınlar aileleriyle sıkıntılar yaşadılar. Eşlerinden boşanmak zorunda kalan kadınlar oldu.”





-Tacizler nasıl gerçekleşiyordu?





-“Sadece telefonla ve mesajlarla değil. Elle yapılan tacizler de oluyordu. İş oraya geldi ki gece ikilerde taciz mesajları aldık. Baktık bu iş böyle olmayacak, istifa etmek zorunda kaldık. Koyu AK Partili insanlar olarak içimiz yanıyor. Bu tür şeylerin bu parti içerisinde olması doğru şeyler değil…”





”BEN SONUNA KADAR REİSÇİYİM”





-Sizin elinizde de taciz mesajları var mı?





-“Evet, var. Siz güvenebilir miyim isminin verilmemesi konusunda? Ben bunun ortaya çıkmasını istiyorum ancak ölüm tehditleri alıyorum. Reisin bu kadar emeğine rağmen bu partinin bu hale gelmesini de istemiyorum. Ben sonuna kadar koyu reisçiyim. Biz bunu Mardin AK Parti İl Teşkilatını bildirmemize rağmen üstünü kapadılar. İlçe Başkanını koruma altına aldılar. Ve biz bunu söylediğimiz için kötü şeylere maruz kaldık. Ben 7 ay boyunca tehditlerden dolayı evimden çıkamadım.”





”AKP MİLLETVEKİLİ MİROĞLU’NA MESAJ ATTIM AMA SONUÇ ALAMADIM”





-Tacizler ne zaman başladı?





-“2 senedir var. Ve halen de devam ediyor. Bundan dolayı 9 kadın 2 ay önce istifa etti. CİMER’e de şikâyet ettik. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e durumu bildirdik, şikâyet ettik. Buradan da cevap almadık. Mesajım görüldüğü halde cevap verilmedi. Kendisine ulaşmak için aradım, telefonlarımız açılmadı. Sabahlara kadar ulaşmaya çalıştım. En üst mercilere kadar ulaştım. Milletvekili Orhan Miroğlu’na mesaj attım. Ama sonuç alamadım.”





TACİZLE SUÇLANAN AKP KURUSUCU A.K.: “KULAĞIMA GELDİ, KARALAMA KAMPANYASIDIR”





9 kadının tacizler yüzünden istifa etmesini Jurnal TR’nin sorduğu AKP Mardin Derik İlçe Teşkilatı Başkanı S.K.’nın abisi A. K. konuya dair olarak “Benim de kulağıma geldi. Bunlar karalama kampanyası, doğru değil” şeklinde konuştu.