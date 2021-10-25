AKP'de tehdit dönemi: Senin için hayırlı olmayabilir!

Karar TV’nin Youtube kanalında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını cevaplayan Sadullah Ergin, AKP’den ayrılanların içinde olduğu siyaset kurumlarıyla ilgili açıkça baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Ergin, “Üyelikten ayrılanları tek tek arayıp ‘Senin için hayırlı olmayabilir’ şeklinde konuşanlar oluyor. ‘Tekrar gel’ diye aranıyor üyeler” dedi.







AKP’nin ilk yıllarında çetelerle mafyayla mücadele etiğini kaydeden Sadullah Ergin, “O gün çetelerle, mafyayla mücadele için yola çıkmış bir hükümet varken, bugün onların taşeronlarıyla iş tutabilen, taşeronluk hizmeti bağlantıları oluşturabilen bir yapı olduğu iddiası var” şeklinde konuştu.







Ergin şu ifadeleri kullandı:





“Bugün açın bakın mesela o gün AK Parti’nin programını, yazılı olan ilkelerin önemli bir kısmının altına bugün de imza konabilecek şeyler var. Ama uygulamaya geçtiğinizde 180 derece tersi bir noktaya geliyorsunuz. Problem orada zaten. AK Parti dediğiniz yapı, 2002 ve sonrasındaki parti değil artık. Şu var; uygulama ve bu uygulamaların sonuçları otaya çıktıkça, ki bunlar her geçen gün daha da belirli hale geliyor. O farkındalık da arttığını düşünüyorum. Geçmişte ayrı bir siyasi çalışmayı eleştiren arkadaşlarımız vardı şimdi şunu söylüyor arkadaşlar; Allah yolunuzu açık etsin. Sizin başarılı olması lazım (bize diyorlar) ama tabii ki ben ortada görünemem benim angajmanlarım var, çocuğum şurada çalışıyor, kardeşim burada vesaire ama ne olur beni katmayın ama duamız sizinle. Ben bunu yaşıyorum kendi çevremde de yaşıyorum.





(Buradaki en büyük korku gerekçesi nedir?) Bunu söylemek acı bir şey ama geçmişte 28 Şubat döneminde bazı firmalara ekonomik yaptırımlar sayılabilecek uygulamalar oldu. Şirketler yayımlanıyordu, muhafazakâr değerlere sahip patronların olduğu şirketler. Bunların kışlalarda ürünleri satılmayacak gibi ama sınırlı bir alandaydı o. Şimdi ise çok daha böyle özellikle AK Parti’den ayrılan aktörlerin olduğu siyaset kurumlarıyla ilgili insanlar açıkça baskı altına alınmaya çalışılıyor. Etkileniliyor. Üyelikten ayrılanlar tek tek aranıp bu senin için hayırlı olmayabilir şeklinde konuşanlar oluyor. Tekrar gel diye aranıyor üyeler.”