AKP'de 'üvey evlat' gerilimi: Yardımcısı, Bakan Yerlikaya'yı Erdoğan'a şikayet etti

Kabine Toplantısı öncesinde kulislerden sızan ‘Ali Yerlikaya’ iddiası siyasette nabız yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze özel bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın Bakan Yerlikaya’nın kendisine ‘üvey evlat muamelesi’ yaptığını ilettiği iddia edildi. Kulislerden sızana göre bu bilgi sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel kalem müdürüne neden haberi olmadığını sordu. İşte detaylar…

Çanakkale Emniyet Müdürü’nün görevden alınmasının, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcısı Bülent Turan arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddiası gözleri gerçeğin ne olduğuna çevirmişken, T24 yazarı Tolga Şardan’dan dikkat çeken bir kulis daha geldi.

Şardan, bugünkü köşesinde “İçişleri Bakanlığı kulisleri kaynıyor: Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?” başlıklı yazısında dikkat çeken kulisleri paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaştığını belirten Şardan, görüşmesinin perde arkasını anlattı.

'GERGİNLİK' CUMHURBAŞKANI'NA İLETİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dört yardımcısı olduğunu hatırlatan Şardan, yüz yüze gerçekleşen ve uzun sürdüğü bildirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Yerlikaya-Bülent Turan gerginliğinden haberdar edildiğini söyledi.

'ÜVEY EVLAT' SİTEMİ
Şardan “Turan, özetle Yerlikaya’nın kendisine deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptığını Cumhurbaşkanı’na iletti” diye yazdı.

ÖZEL KALEME HESAP SORDU
Aktarılana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Turan’ın kendisine anlattıkları sonrasında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a “Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?” tepkisini gösterdi.

Şardan, önümüzdeki günlerde kabinede gerçekleşmesi beklenen değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmadığına dikkat çekti.
