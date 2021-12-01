AKP'de yaprak dökümü.. Bir eski bakan daha partiden ayrılıp başka partiye geçiyor

AKP'de yaprak dökümü gittikçe hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarından aynı zamanda MHP ile ittifaktan rahatsız olan isimler tek tek partiyi terk ediyor.





KULİSLERE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Uzun yıllar AKP hükümetlerinde maliyeden sorumlu isim olarak bilinen ve uluslararası piyasalarda tanınan Mehmet Şimşek'in AKP'den ayrılacağı iddia ediliyor. Ankara kulislerinde yer alan iddiaya göre Mehmet Şimşek Ali Babacan'ın partisi DEVA'ya geçecek. Konu ile ilgili ise ne AKP ne DEVA ne de Mehmet Şimşek'in kendisinden bir açıklama gelmiş değil.





AKP'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

2018 referandumunun ardından AKP'de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AKP'de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AKP'ye sert muhalefet yapıyor.