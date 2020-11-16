Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yaptırım korkusu: Yurt Dışında kurulan şirketleri Türkiye'ye getiriyorlar /16 Kasım 2020 11:03

AKP'de yaptırım korkusu: Yurt Dışında kurulan şirketleri Türkiye'ye getiriyorlar

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek torba teklif ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili olarak yurtdışında kurulan kamu şirketlerinin Türkiye’ye getirilmesi öngörülüyor. Türkiye’deki ihale kanunlarının kısıtlayıcılığı nedeniyle yurtdışında kurulduğu belirtilen şirketlerin, Türkiye’ye getirilme gerekçesi ise “olası yaptırım” korkusu.

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bu durum, dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Devlet korkmuş, yurtdışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor.” dedi.
 
Teklifin komisyon görüşmelerinde, bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel, şirketlerin yurtdışında faaliyet göstermek üzere kurulduğunu belirtirken, Türkiye’deki yasaları eleştirdi.

Önel, “yurtdışında daha esnek bir çalışma metodu olduğunu, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunlarının alım ve satım konularında muazzam bir kısıtlama getirdiğini, bu nedenle hızlı bir şekilde çalışılamadığını” söyledi.

”YAPTIRIM KARARI ALINDI”

Jersey Adaları’nda kurulan şirketler olduğunu kaydeden Önel, şirketlerin burada “vergi kolaylıkları” nedeniyle kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Önel şirketlerin Türkiye’ye getirilmek istenmesinin gerekçesi olarak ise “yaptırım tehdidini” gösterdi.

Önel, “Son dönemde Türkiye aleyhine, ülkemizin şirketleri hakkında da bazı kamu kurum kuruluşları hakkında da yaptırım kararı alındı. Bu şirketler bizim için hayati öneme sahip şirketler. Türkiye’ye karşı bir yaptırım kararı alınırsa o kararın buradaki bir şirket hakkında uygulanması bizim elimizde” dedi.

Yurtdışında kurulan şirketlerin “vergi cennetlerinde kurulan kamu şirketleri” olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu,  “Türkiye’ye getirilecek şirketlerin her türlü mali ve idari denetimden; kamu ihale yasası ve vergi mevzuatından muaf tutulacağını.” kaydetti.

Bakırlıoğlu, “Bunlar devlete ait kurumlar. Bu şirketler Türkiye’de olacak, sanki yurtdışındaymış gibi birçok imtiyaz verilecek, hiçbir mevzuata tabi olmayacak, denetlenmeyecek. Bu durum, aynı zamanda dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Türkiye hiçbir döneminde bu kadar dış yaptırım tehdidi altında kalmamıştır. Devlet korkmuş, yurtdışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor.” şeklinde konuştu.

”AYAK BAĞI GÖRÜYORLAR”

Türkiye’de en çok değiştirilen kanunların kamu ihale, imar ve maden kanunları olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, teklif ile “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve bağlı ortaklıkları ile yurtdışında kurdukları şirketlerin” de Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacağına dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, “Bürokratlar, bakanlık temsilcileri; kanunları, özellikle Kamu İhale Kanunu’nu ayak bağı olarak görüyor. AKP hükümeti ilk günden beri bu kanuna ısınmadı. Yeni bir istisna, muafiyet ile karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemizin imkânı yok.” dedi.
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