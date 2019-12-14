Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yemek ayrımcılığı: Misafire bonfile, sanatçıya nohut /14 Aralık 2019 11:54

AKP'de yemek ayrımcılığı: Misafire bonfile, sanatçıya nohut

AKP bu kez, memur kadrosu bulunan sanatçıları parti çalışmasında kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde yapılan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şûrası sonrasında AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen yemekte görevlendirildiği ortaya çıktı.

AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın gelişini bekleyen sanatçıların programı da Erdoğan’ın yemek sonrası salondan ayrılması üzerine yarıda kesildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, yemekte, katılımcılara “mantar soslu bonfile” yemeği ikram edilirken, sanatçılara “pazı çorbası, nohut, pilav ve cacıktan oluşan” personel yemeği verildi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi kurumların sanatçıları, “devlet protokolü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen etkinliklere katılmışlardı.

Bu durum sanat camiasında tepkiyle karşılanırken, sanatçılar bu kez de AKP Genel Merkezi’ne götürüldü. Sanatçıların yemekten önce “saatlerce katılımcıları” beklediği, yemek sonrasında Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın salondan ayrılması üzerine hazırladıkları özel programın da genel merkezdeki yetkililerce “Programı bitirin” denilerek, yarıda kesili.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı sanatçılar aynı zamanda “devlet memuru” kadrosunda yer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre bir memurun “herhangi bir siyasi partiye üye olması, bir siyasi parti adına iş yapması” yasak.

AKP Genel Merkezi’nin “sanatçıların katılımlarının parti genel merkezinin inisiyatifinde olmadığı” açıklaması gelirken, sanatçıların Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce “görevlendirildiği” öğrenildi. 
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