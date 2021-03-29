AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası: Balya balya dolar ve euroların görüntüsü çıktı

AKP'li Kürşat Ayvazoğlu'nun lüks bir araçta uyuşturucu kullandığı görüntülerin 'siyasallaştırıldığını' savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, balyalar halinde paraların göründüğü videolar paylaştı. Şık, görüntülerin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık'a ait olduğunu yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ve sonrasında AKP cephesinden gelen açıklamalar sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor. AKP'li Hamza Dağ'ın "büro personeli" dediği Ayvatoğlu'nun kısa sürede edindiği servetin kaynağı da merak edilen soruların başında geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Ayvatoğlu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" savunmasında bulundu.

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Soylu'ya verdiği yanıtta balyalar halindeki paraların yer aldığı bir görüntü paylaşarak, 'AKP'li danışmanlar çetesi' olduğunu söyledi.





AKP'Lİ DANIŞMANDAN BALYALAR HALİNDEKİ PARA VİDEOSU





"'Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar' diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor" diyen Şık, paylaştığı görüntülerdeki kişinin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık olduğunu yazdı.





'HANGİ AKP'Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU DANIŞMANLAR ÇETESİYLE İŞ TUTUYOR?'





'Danışmanlar çetesi' olarak tanımladığı yapıya dair ayrıntıları birkaç gün sonra açıklanacağını belirten Şık, şunları kaydetti:





"Adıyaman'dan başlayan ve Gaziantep'te bir hazine arazisinin 'sözde satışıyla' o dönemin döviz kuru üzerinden genç bir iş insanını toplamda 33 milyon 534 bin 270 TL dolandıran danışmanlar çetesinin ayrıntısını birkaç gün sonra okuyacaksınız. AKP'li hangi milletvekillerinin danışmanları işin içinde? Sahte belge ve tapular düzenleyen kimler? AKP İl Gençlik Kolları Başkanı iken hakim yapılan ve dolandırılan mağduru tutuklayan kim? Hangi AKP'li eski vekilin oğlu Danışmanlar çetesiyle iş tutuyor? Birkaç gün sabır. İktidar partisine ya da iktidar bileşenlerine, Ayvatoğlu örneğinde de gördüğümüz üzere herhangi bir yerinden dahil olmanın getirdiği siyasi nüfuz ve ilişkiler ağıyla kamu kaynaklarının talanı yoluyla zenginleşmenin aracı haline gelmesidir derdimiz."