Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yeni üçünçü dönem krizi: Erdoğan'ın A takımı ne olacak? /24 Ocak 2023 14:47

AKP'de yeni üçünçü dönem krizi: Erdoğan'ın A takımı ne olacak?

AKP’de üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşuluna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “A takımı”ndan Binali Yıldırım ve Hamza Dağ da takıldı. Seçime “güçlü kadro” ile girmek isteyen Erdoğan’ın bazı isimlere istisna uygulatabileceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dört ay gibi bir süre kala partilerde milletvekili aday listelerinde kimlerin yer alacağı da merak konusu oldu.

AKP’de mevcut milletvekillerinin “yarısından fazlasının liste dışı kalacağı” belirtiliyor. Ancak AKP’nin gündeminde parti tüzüğünde yer alan “üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı” kuralı bulunuyor. 

ÇALIŞMA TAMAMLANDI
AKP’de aylar önce Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “üç dönem kuralı” ile ilgili milletvekilleri üzerinde çalışma başlatılmıştı. Parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle de üç dönem kuralına takılan isimlerin yeniden milletvekili listelerinde yer alıp almayacağına ilişkin yetki de merkez karar yönetim kuruluna (MKYK) verilmişti. AKP’de yapılan çalışmalar sonrasında üç dönem kuralına 56 milletvekilinin takıldığı öğrenildi. 

TAVRI MERAK KONUSU OLDU
Bu 56 milletvekili arasında Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yılmaz Tunç, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Öznur Çalık gibi isimler de yer alıyor. Erdoğan’ın bu isimlerden bazıları için “istisna uygulayabileceği”, bazı milletvekilleri için “üç dönem kuralının uygulanabileceği” ifade ediliyor. 2023 seçimlerine “güçlü bir kadro ile girmek isteyen” Erdoğan’ın, bölgelerde yapılan çalışmaları mercek altına alacağı, bu çalışmalar sonrasında üç dönem kuralının uygulanmasını isteyeceği de belirtiliyor. 

SEÇİM İÇİN İSTİFA RÜZGÂRI
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım sürerken milletvekili olmak isteyen teşkilat mensupları görevlerinden bir bir ayrılıyor.

Seçimler öncesi siyasi partilerde milletvekilliği için yarış başladı. MHP’de 31 il başkanı milletvekili olmak için görevinden ayrıldı. CHP’de ise 40 il ve 39 ilçe başkanı adaylık için istifa etti. AKP’de ise süreç henüz başlamadı.
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